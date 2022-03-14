الداخلية: ضبط 170 سلاح ناري و217 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 170 قطعة سلاح ناري، و217 قضية مخدرات، وتنفيذ 62177 حكم قضائي متنوع.

كما اثمرت الجهود عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 21 حادث متنوع، وتم ضبط 217 قضية مخدرات بإجمالي 238 متهمًا، وضبط 29 متهما هاربًا، وضبط 19 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 249 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23572 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.