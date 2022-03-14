الداخلية توجه حملة أمنية مكبرة لاستهداف تجار العملة في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بتوجيه حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات القاهرة – الجيزة - أسيوط– المنيا – سوهاج- دمياط – الإسكندرية – الغربية- الإسماعيلية .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 قضايا بعدد 7 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت 13.787.000جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.