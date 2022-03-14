بتخفيضات 60%.. الداخلية تطلق المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تطلق وزارة الداخلية تطلق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً اعتباراً من غداً وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى.

الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التي لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.