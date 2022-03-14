لضبط الأسواق.. حملة مكبرة لضبط الغش التجاري وحجب السلع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة قسم ثان المنتزه) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية "دقيق فاخر " داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق وبحوزته (عدد 10 طن من الدقيق الأبيض الفاخر استخراج 72%) معبأ داخل أجوله بدون فواتير أو مستندات دون الإعلان عن الأسعار وحجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر .

كما ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدائرة أول العامرية) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية " أرز – زيت طعام " داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق، وبحوزته (3 طن من الأرز معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات " مجهول المصدر" - 50 كرتونه من زيت الطعام بإجمالي 600 زجاجة) دون الإعلان عن الأسعار وحجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر.

وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة تجميد بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بحيازة كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين، وبحوزته (350 كيلو جرام من اللحوم المجمدة "قلوب" داخل كراتين منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق.