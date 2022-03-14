شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة تتابع رفع كفاءة أصولها بالدقهلية وتطمئن على منظومة توزيع الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بعض الأصول المملوكة للوزارة في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع كفاءة الأصول بالوزارة واستغلالها الاستغلال الأمثل، لتحقيق عائد اقتصادي مناسب وتحقيق، التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة.

شملت الزيارة محطة الميكنة الزراعية والمجزر الآلي بالسنبلاوين وبعض جمعيات الائتمان والإصلاح بالمركز، وكذلك زيارة محطة البيض بالدقهلية وبعض الأصول التي تم استغلالها ورفع كفاءتها بالاصلاح الزراعي.

وأكد صالح أن جهود ومتابعة رفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الاقتصادي الأمثل مستمرة ودائمة حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

كما شدد على ضرورة توزيع الأسمدة على المزارعين باستخدام كارت الفلاح الذكي، وكذا الحيازة الورقية وتحقيق قدر كبير من المرونة، مؤكدا على استخدام البطاقة الزراعية الورقية هو وضع استثنائي هذا الموسم، وعلى جميع المزارعين سرعة استلام الكارت الذكي.

وأكد أن ما تحقق على أرض مصر من مشروعات تنموية وخدمية أساسها توفير حياة كريمة للمصريين، مؤكداً أن قطاع الزراعة يشهد طفرة على صعيد الخدمات المقدمة للمزارعين وهو ما يعكس رغبه القيادة السياسية في توفير غذاء أمن وصحي للمواطنين .

وفي نهاية الجولة، أكد مستشار وزير الزراعة للمتابعة على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بضرورة الاستماع لشكاوي المزارعين والمربين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أن تلك الجولات مستمرة ولن تتوقف لتحقيق المستهدف منها وأن التعاون بين الوزارة والسلطة التشريعية مستمر ودائم.