شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الفيروس المسبب للإيدز ؟ الصحة تجيب "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سبل الوقاية من فيروس الإيدز، مؤكدة أنه من الممكن أن تجنب الأم المصابة طفلا غير مصاب بشرط الالتزام بطرق الوقاية من انتقال العدوى للجنين مع الاستمرار في المتابعة مع طبيب متخصص.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب التوقف تماما عن مشاركة الإبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر مع الالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنة والتعرف علي طرق نقل العدوى.

يذكر أن القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجه بتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين بالمرض وطرق الوقاية من العدوى، وكذلك التوعية بأهمية القضاء على التعامل السلبي والتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشري.

جدير بالذكر، أنه يتم حاليا إتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة عن فيروس نقص المناعة البشري، وتعريف المواطنين بجميع الخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وكيفية الحصول على الخدمات الطبية، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوسيع قاعدة الوصول لجميع المصابين وتقديم الخدمات الطبية لهم.



