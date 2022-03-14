شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 75 ألفا و 983 مخالفة على النيل منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى محافظات "الغربية - دمياط - أسيوط - الأقصر"، حيث تم تنفيذ 28 مخالفة ليصل إجمالى ما تمت إزالته حوالى 75 ألفا و983 مخالفة منذ يناير 2015.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تمت إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.