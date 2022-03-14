شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مبهرة فى افتتاح المرحلة الأولى “ممشى أهل مصر" الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - • متنزه عالمي يغير وجه العاصمة التاريخية • عروض فنية ورياضية وفقرات ترفيهية قدمها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي • الممشى نقطة جذب بوسط القاهرة وملتقى جديد للفنون والكرنفالات والأنشطة الرياضية

تتجه الأنظار إلى كورنيش القاهرة يوم الجمعة المقبلة، حيث سيتم افتتاح "ممشى أهل مصر"، الممتد من كوبري أمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم، والذي يعد متنفسا للمواطنين ومتنزها عالميا يضم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، وتستمر فاعليات الافتتاح لمدة 3 أيام.

ويأتي المشروع تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة المصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، حيث يتكون من وحدات للأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية والخدمية والمسرح الترفيهي، وأماكن انتظار السيارات، والمرسى النهري للمركب السياحي ومناطق الخدمات المكشوف.

ويضم الممشى الكثير من المطاعم والكافيهات المحلية والعالمية، كما يضم الكثير من محلات التجارية التى تخدم المواطن المصرى وتوفر للساىح خبرة التنزه على ضفاف النيل.

وحرصت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية والتي تمثلها شركة "سيتى ايدج للتطوير العقاري" على تحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل، وإزالة جميع المخالفات الخاصة بالأفراد والجهات المختلفة ومنع الاعتداءات على مجرى نهر النبيل، فضلا عن تحسين الشكل الجمالي للكورنيش وجعله مقصدا سياحيا لكل المصريين، لكل الفئات الشعب و بدون رسوم.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ المشروع أفضل ما يكون من حيث الإنشاء والتنفيذ والتصميم، وحرصت على تزويده بكل العناصر المبهرة ليكون واجهة حضارية على ضفاف نهر النيل للمساهمة في الحركة السياحية بمنطقة وسط القاهرة.

ويستقبل الممشى جميع الأعمار من الشباب والعائلات والأطفال للاستمتاع بعروض يوم الافتتاح التي تشمل فعاليات مبهرة وفقرات مميزة، بجانب تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية منها مارثون للجري، حيث تبدأ الفعاليات باحتفالية كبيرة يحيها نجوم الغناء في مصر والعالم العربي وكذلك استعراض يقام لأول مرة من الألعاب الناريةFireworks و يقام هذا الاحتفال علي أول مسرح عائم مجهز بأعلى تقنية وسط النيل ليميز ممشى أهل مصر بكل ما هو جديد في مجال الفاعليات و الاحتفالات، كما يلقي الاحتفال تغطية إعلامية وصحافية كبيرة.

وتأتى شركة كونسل ماسترز المسؤولة عن إدارة وتشغيل "ممشى أهل مصر" على تنظيم برنامج افتتاح يليق بهذا الحدث الكبير، وتطبيق أحدث المعايير العالمية والسياحية لأتاحه تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق استقطاب العلامات التجارية والمحلية والعالمية الكبرى وأقامه الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية التي تخدم تحقيق الهدف القومي للمشروع من تعظيم الإرادات واستفادة الدولة من الموارد، بالإضافة إلى خلق وتوفير فرص عمل أكثر، والارتقاء بمستوى الخدمة وخلق خبرة وتجربة ترفيهية وتجارية وسياحية تخدم جميع المستويات وتصبح متنزه لأفراد الشعب والسياح.

وتعمل شركة كاونسل ماسترز عل احياء متعة التنزه و التسوق عل نهر النيل شريان الحياة وعلى اعادة الوجه الحضاري لأصل الحضارة تحت توجيهات القيادة السياسية والحكومة التى تسعى دائماً لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري وإظهار مصر بالوجه الحضارى لزائريها من السياح.

ويقدم المشروع تجربة جديدة تعكس كل الجوانب المتحضرة للدولة المصرية حيث مكان مفتوح مطل على نهر النيل بأحدث التصميمات الهندسية الحديثة، ويدعم السياحة الرياضية والثقافية والترفيهية و الفنون بكل مجالاتها .

كما يدعم المشروع انتعاش سياحة المؤتمرات مثل قمة مصر لتجارة التجزئة ومؤتمر رابطة مصر للتسويق.

ويشمل المشروع ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلي بعرض 6.5 متر بمساحة اجمالية 7.066 متر مربع، ويحتوي على عدد 90 وحدة تجارية مقسمة الي محلات تجارية ومطاعم وكافتيريات، بالإضافة إلى مسرح مفتوح بمساحة 434 مترا مربعا به عدد 3 مدرجات بأجمالي مساحة 315 مترا مربعا ويتسع ل 1240 زائرا.