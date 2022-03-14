شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية، شمال سيناء وشمال الدلتا تتراوح ما بين 1-3 مم.

ويستمر سقوط الأمطار غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والتى تتراوح ما بين 1-5 مم وتقل شدتها على شمال الدلتا والسواحل الشمالية الغربية .

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهروالتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيول والتقليل من آثارها.