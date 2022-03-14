شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مندوبا مساعدا بمجلس الدولة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس الدولة في الإعلان السابق، الخاص بالتعيينات في وظيفة مندوب مساعد، بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين لشغلها بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
١-التقديم للذكور والاناث.
٢-ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
٣-ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.
٤-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٥-أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس.
٦-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٧-تقديم المستندات التالية:-
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
٨-يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
٩-تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.