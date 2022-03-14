شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 28 مخالفة على ترعة بأسيوط بمسطح 441 مترا مربعا والان مع تفاصيل الخبر
أكد المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى على تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخليةمتمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعدياتوالتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
يشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيسمجلس الوزراء بإزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، و والإفادة بتقريريومى عن المخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية .
جدير بالذكر أن اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاعالتصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلىالحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفتراتالطوارئ غير المتوقعة.