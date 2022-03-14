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الكنيسة الأرثوذكسية تصلى من أجل ذوى الهمم بقطاع غرب الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية قداس الأحد الثانى من الصوم الأربعينى المقدس (أحد التجربة) بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالبوابة 8 بالعجمى، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وأعضاء خدمة "ذوى الهمم" بمنطقة العجمى.

وتضمن القداس صلوات القنديل والتى تعتبر سر مسحة المرضى وهى أحد الأسرار السبعة المقدسة فى الكنيسة، وذلك من أجل ذوى الهمم، حيث دهن نيافته جميع الحضور بزيت السر عقب انتهاء صلواته، وشارك أيضًا فى الخدمة التي أقيمت لذوى الهمم عقب القداس، وشجعهم وقدم لهم هدايا تذكارية.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، صباح أمس القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحرى، وعقب صلاة الصلح رسم 23 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة أغنسطس.

وعقب القداس شهد نيافته حفل تخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالكنيسة، البالغ عددهم، 85 خادم وخادمة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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