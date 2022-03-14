شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب العائدين من أوكرانيا.. تفاصيل تلقى الأوراق وشروط التحويل للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الإثنين، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة بمصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

وينشر "الخليج 365 " مواعيد وآلية تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، كما يلى :

- يبدأ اليوم الإثنين استقبال أوراق الطلاب العائدين، بمقر وزارة الهجرة.

- استلام الأوراق بمقر وزارة الهجرة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر.

- استلام الأوراق يكون لمن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي.

- الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا:- (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

- ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء.

- لابد من إحضار كافة الأوراق الثبوتية من جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير، وإثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

- تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت».

- تسلم الأوراق يكون لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.

الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، تشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)

- على جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها.

- البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

- الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة.

- جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

- سوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.

- الطلاب في غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.