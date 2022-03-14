شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب العائدين من أوكرانيا.. تفاصيل تلقى الأوراق وشروط التحويل للجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر "الخليج 365 " مواعيد وآلية تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، كما يلى :
- يبدأ اليوم الإثنين استقبال أوراق الطلاب العائدين، بمقر وزارة الهجرة.
- استلام الأوراق بمقر وزارة الهجرة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر.
- استلام الأوراق يكون لمن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي.
- الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا:- (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).
- ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء.
- لابد من إحضار كافة الأوراق الثبوتية من جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير، وإثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.
- تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت».
- تسلم الأوراق يكون لمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.
الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، تشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)
- على جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها.
- البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.
https://www.cpnu-admission.edu.eg/
- الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة.
- جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.
- سوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.
- الطلاب في غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.