شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو، مسعى لاحتواء النزاع الذى تطور إلى هجوم روسي عسكرى شامل انطلق أواخر فبراير الماضى، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وأكد الوفد الأوكراني، أن الجولة الجديدة من المفاوضات مع روسيا، تركز على التوصل لوقف إطلاق النار، وسحب القوات، والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن مهمة الوفد الأوكراني في المحادثات مع المسؤولين الروس تتمثل في بذل كل جهد ممكن لضمان لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي، وأضاف زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية "الآن وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الروسي يتحدث ممثلو وفدي بلداننا عبر الفيديو كل يوم. ولدى وفدنا مهمة واضحة -ألا وهي القيام بكل شيء لضمان اجتماع الرئيسين".