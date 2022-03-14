شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مواعيد الجرعة التنشيطية للفئات المختلفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل موعد الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا وجاءت المواعيد كالتالي:

1- من هم فوق سن الـ65 عاما يتلقون الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد مرور 3 شهور من الجرعة الثانية.

2- الأقل من 65 عاما بعد مرور 6 شهور من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

3- من تلقي تطعيم جونسون آند جونسون يحصل علي الجرعة التنشيطية بعد مرور شهرين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح آمن ويقوى المناعة في مواجهة الفيروس، مؤكدة أن التطعيمات مؤثرة وليس هناك أفضلية للقاح علي الآخر.