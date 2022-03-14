شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام لأوكرانيا: 90 طفلا قتلوا منذ بدء الغزو الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدعي العام لأوكرانيا، عن مقتل 90 طفلا قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

حثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، مع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثالث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.