شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تبدأ تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا الراغبين فى الدراسة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، يبدأ اليوم الاثنين، استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأ اليوم استقبال أوراق الطلاب العائدين، بمقر وزارة الهجرة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير2022 ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.

وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.