شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سيارة محملة بأغذية مخفضة الأسعار تجوب القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الداخلية جهودها لملاحقة الاحتكار وتوفير السلع للمواطنين، من خلال إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق، وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% وذلك خلال الدفع بـ25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة 30 يوماً اعتباراً من يوم 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى عدد من السلاسل والكيانات التجارية والموردين، لإنشاء سرادق رئيسى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة وعدد 11 سرادقا فرعيا بالميادين والشوارع الرئيسية أمام مقار بعض السلاسل والكيانات التجارية، لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية – والغير غذائية) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصةً محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.