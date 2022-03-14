شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس أوكرانيا: مقتل 2500 شخص من مدينة ماريوبول جراء القصف الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشار الرئيس الأوكرانى، عن مقتل 2500 شخص من مدينة ماريوبول الاوكرانية، جراء القصف الروسى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وحثت السفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور، مع استمرار العملية العسكرية الروسية للأسبوع الثالث، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.