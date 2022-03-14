شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الصينية: طلب روسيا معدات عسكرية من الصين أخبار مضللة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وانج ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن ما قيل عن طلب روسيا معدات عسكرية من الصين هو أخبار مضللة مصدرها الولايات المتحدة، مشددا على أنهم قلقون من تعرّض الصين إزاء الهجمات السيبرانية.

وأضاف متحدث الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفى، أن روسيا أعلنت أنها دمرت 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا داخل أوكرانيا.