شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .