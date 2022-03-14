شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: إخراج 4 آلاف منشأة عسكرية أوكرانية عن الخدمة منذ بداية الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، أن السفارة طلبت من الأمريكيين المغادرة عبر وسائل النقل البري إذا كان ذلك آمنا، لافتة إلى أن الإيواء في مكان قد يكون الخيار الأفضل للبعض.

ولا تزال العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.