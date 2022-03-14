شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات أوكرانيا: قتيل و3 جرحى فى قصف روسى لمبنى سكنى بالعاصمة كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات المعنية فى أوكرانيا، عن سقوط قتيل و3 جرحى في قصف روسي لمبنى سكني في العاصمة كييف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب أخر قالت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن قواتها الجوية أسقطت 4 طائرات و 3 مروحيات ومسيرات روسية في المعارك الدائرة خلال 24 ساعة ماضية.

وأضافت الهيئة في بيان، أن قواتها وجهة "ضربات مدمرة للبنية التحتية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية لتعطيل الدعم اللوجستي".

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تنفيذ عمليات عسكرية في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير 2022، مما جعل عددا من الدول فرض عقوبات على موسكو طالت قيادتها بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية.