شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار مدة الاستيلاء المؤقت على معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 554 لسنة 2022 بشأن مد فترة الاستيلاء المؤقت على المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بجاردن سيتى، والتابع لرابطة الإصلاح الاجتماعى لمدة عام ثانى يبدأ من 16 فبراير 2022 وحتى 15 فبراير 2023.

وأكد وزير التعليم العالى فى المادة الثانية من قراره الصادر بالجريدة الرسمية على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

وأكد القرار أن صدر بعد الاطلاع على قانون تنظيم المعاهد العليا والخاصة ويأتى لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة ومستقبل الطالبات واستمرار العلمية التعليمية بالمعهد .