شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تدعو المستثمرين للمشاركة بالمشروعات المطروحة بالسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة النقل أعمال تطوير ورش كوم أبو راضي بالسكك الحديدية بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكافة عربات الركاب، حيث طالعت أقسام الورشة المختلفة والانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليومي، حيث أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة أو مجددة.

وأكدت وزارة النقل، أن هيئة السكك الحديدية قامت بالتخطيط لتجديد 1223 عربة، وأنه تم تجديد 1069 عربة منها حتى الآن وسيتوالي تجديد باقي العربات المتبقية وإدخالها الخدمة تباعاً، بالإضافة لتنفيذ الصيانة الدورية لها.

واستعرضت الوزارة دور الشركات المصرية في توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات، حيث يتم توفير كافة هذه المستلزمات من السوق المحلي في إطار خطة وزارة النقل بالاعتماد على المكون المحلي أولا في كافة المشروعات للمساهمة في تقليل العملة الصعبة المنفقة عليها، بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلي يساعد فى توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

ووجهت وزارة النقل بعدم خروج أي عربة من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة. وفي لقائه مع العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة.

وأكدت وزارة النقل، على الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، وأن يتم الاستفادة المثلى من المواد والخامات الموجودة بالورشة و قيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة للعمال لزيادة الإنتاجية، وشدد على ضرورة أن يبذل الجميع الجهود وفقا للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل، وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاحيتها، كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من كافة العاملين ذوي الخبرات في قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي، وأن يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى.

كما شددت على، على أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد علي تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، لتطوير كافة ورش السكك الحديدية، التي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير، وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة، وكذلك على سرعه تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارده، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافة النواحي الفنية والصحية والاجتماعية بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

ولفتت إلى أن هناك أنشطة عديدة أخرى مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية وندعو كافة المستثمرين للاستثمار بها مثل ( إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع – إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية – إنشاء شركة للخدمات المتكاملة – إنشاء شركة للنقل المتميز ( قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي) – انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب- إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع – انشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة – انشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين – مشاركة شركة ايرتراك في اعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية – إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).