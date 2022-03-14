شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة حلوان تفتتح تطوير مشروع التخرج لبرنامج FMI ضمن خطة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الدكتورة أمانى فاخر القائم بعمل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، العرض التقديمي لمشروع التخرج المطور ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI وذلك بحضور أكثر من ستين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وفى ظل دعم الجامعى برئاسة الدكتور ممدوح مهدى .

وعرضت عميد كلية التجارة فكرة المشروع الجديد والنجاح في تقديم دليل بصيغة PDF تفاعلي للطلاب لمواكبة جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سرعة التحول الرقمي.

وقد عرض المحتوى الخاص بالدليل الدكتور صابر شاكر منسق برنامج FMI، ونال المشروع إعجاب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وسط حفاوة وترحيب كبير وطلبوا بتعميم التجربة على مستوى الجامعات المصرية.

ويعد البرنامج هو مشروع تخرج تحليلي لربط الطالب بسوق العمل، حيث جرى إعداد دليل إلكتروني وتفاعلي يُمكِّن طلاب الفرقة الرابعة من فهم أبعاد برنامج التحليل الاقتصادي والمالي لأيِّ شركة، حيث أن كل مجموعة من الطلاب تتولى عمل دراسة حالة عن إحدى الشركات بمصر، حيث يجرى تحليل المؤشرات المالية للشركة وتحليل السهم في البورصة، وأداء الصناعة، والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

ويأتي المشروع في إطار مادة مشروع التخرج للطلاب، والذين يصل عددهم 600 طالباً، والهدف الأساسي منه هو ربط الطالب بسوق العمل وتأهيله للعمل في الشركات المختلفة.

ويشمل البرنامج تدريب الطالب على عوامل التشجيع على الاستثمار وتحليل الشركات المالية ورصد قيمة الشركات العادلة.