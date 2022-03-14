شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إعداد حقيبة تدريبية عن المشروعات القومية للدولة لتنمية انتماء الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن إعداد حقيبة تدريبية خاصة بالمشروعات القومية للدولة المصرية لتعميمها على مديرى المدارس الابتدائية والإعدادية بهدف تنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب، حيث وجه المديريات التعليمية بحضور مدير التعليم العام بكل مديرية الأحد 20 مارس الجارى لحضور اجتماع لتعميم الحقيبة التدريبية وأيضا تعريفهم بحقيبة فنيات صياغة المفردات الاختبارية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقدت أمس الأحد، اجتماعًا مع مديري إدارات التدريب من عدة محافظات، لعرض حقيبة تدريبية بعنوان "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" لموجهى ومعلمى المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسى؛ وذلك فى إطار التوسع فى برامج المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية.

أكد الدكتور رضا حجازى، أننا نستهدف نشر ثقافة الاختبارات التى تقيس مهارات التفكير العليا التى تساعد الطالب على حل المشكلات، مشيرًا إلى أن التدريب يعد نشاطًا منظما يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات في الفرد والجماعة التي يتم استهدافها، مؤكدًا أن الحقيبة التدريبية هي الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي من خلال إعداد المادة العلمية والأنشطة والخطوات الإجرائية اللازمة لتلبية الاحتياجات التدريبية.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن اليوم يتم مناقشة الحقيبة التدريبية حول "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف موجهي ومعلمي المواد الأساسية لمرحلة التعليم الأساسي، وهذا يتم تحت إشراف إدارات التدريب فى المحافظات بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والأكاديمية المهنية للمعلمين.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات، إن الوزارة تدعم وتهتم بقضية التنمية المهنية للمعلمين، وتقدم برامج تدريبية على أعلى المستويات، لاستفادة الموجهين والمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير فى خطتها للتطوير بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية وقد تم تغير نظام التقييم ليتناسب مع خطة الوزارة.

فيما عرضت إدارة التدريب بالقاهرة الحقيبة التدريبية "فنيات صياغة المفردات الاختبارية" وتهدف إلى تنمية مهارات موجهى ومعلمى المواد الأساسية على فنيات صياغة المفردات الاختبارية وكيفية بناء الاختبار التحصيلي، والتى يتم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تدريبية، حيث يتضمن اليوم الأول قياس نواتج التعلم المعرفية، واليوم الثانى بناء المفردات الاختبارية، بالإضافة إلى اليوم الثالث بناء الاختبار التحصيلى، كما تم الاتفاق على آليات تنفيذ الحقيبة فى جميع محافظات الجمهورية.