شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "إيراد النهر" تبحث الإجراءات القادمة للتعامل مع بداية العام المائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، اجتماعا، وذلك في إطار متابعة إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، واجراءات التعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم بأعلى درجة من الكفاءة.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة، وتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

كما تم التأكيد خلال الإجتماع على إستمرار حالة الإستنفار بكافة جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، واستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

ووجه عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.