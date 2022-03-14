شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 100 طن سلع غذائية بالمطرية تم تخزينها بغرض الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية الأساسية ( الأرز والمكرونة والفول) بمخزن بحى المطرية كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار باهظة بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة بكل أجهزتها تبذل كافة الجهود من أجل وقف أي ممارسات احتكارية أو محاولات التلاعب بأسعار السلع ، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وأضاف محافظ القاهرة أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك مشددًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ القاهرة على إستمرار تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع ، ومنع المغالاة في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وكانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط 100 طن من السلع التموينية منها 11 طن و 750 كجم أرز مصرى بلدى ، و7 طن و 500 كجم فول صحيح بلدى ، و4 طن لوبيا ، و5 طن عدس مصرى بجبه ، و3 طن أرز بسمتى ، 5.5طن ذرة صفراء ، و 1.5 طن زبيب ، و7 طن و 200 كجم تمر هندى مستورد ، و8 طن بودرة عصائر (برتقال - جوافة - تفاح - كوكتيل - تمر هندى) ، ٥.٥ طن مكرونة ، و13200 علبة صلصة طماطم زنة 200 جم بإجمالى 29 ألف طن و 400 جم ، و2 طن و 250 جم جوزهند وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.