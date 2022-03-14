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تجارة حلوان: إعلان نتائج الالتماسات على نتيجة امتحانات الترم الأول خلال أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من قبول التماسات الطلاب على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول منذ يوم الخميس الماضى، موضحة أن أعداد المتقدمين بالتظلمات محدود خاصة وأنها على نتيجة ترم واحد .

 

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الكلية بدأت فى أعمال الرصد على نماذج الإجابة بالنسبة للطلاب المتقدمين بالتماسات، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال أسبوع وإتاحة النتائج للطلاب إلكترونيا.

 

وكانت  الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، قالت إنه تم إطلاق برنامج تفاعلى كمشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة برنامج التحليل الاقتصادى والمالى ، وربطه بشكل تفاعلى ويرتبط بالتحليل المالى بالنسبة للشركات والشركات العاملة بالبورصة .

 

وأوضحت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهدف من المشروع مواكبة سوق العمل بشكل تفاعلى بين الشركات والكلية والخريجين، كجزء من بروتوكول تعاون، موضحة أن مشروع التخرج فى البداية كان عبارة عن بحث ومع إطلاق مشروع التخرج يتم بشكل تفاعلى واستخدام كل المهارات الاكاديمية التي اكتسبها الطلاب خلال التخصص، مشيرة إلى أن الطلاب يقدمون عرفا بالتعاون مع الشركات المالية والعاملة فى الأوراق المالية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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