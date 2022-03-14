شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان: إعلان نتائج الالتماسات على نتيجة امتحانات الترم الأول خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من قبول التماسات الطلاب على نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول منذ يوم الخميس الماضى، موضحة أن أعداد المتقدمين بالتظلمات محدود خاصة وأنها على نتيجة ترم واحد .

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الكلية بدأت فى أعمال الرصد على نماذج الإجابة بالنسبة للطلاب المتقدمين بالتماسات، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال أسبوع وإتاحة النتائج للطلاب إلكترونيا.