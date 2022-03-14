شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان: إعلان نتائج الالتماسات على نتيجة امتحانات الترم الأول خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الكلية بدأت فى أعمال الرصد على نماذج الإجابة بالنسبة للطلاب المتقدمين بالتماسات، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج الالتماسات على امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال أسبوع وإتاحة النتائج للطلاب إلكترونيا.
وأوضحت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهدف من المشروع مواكبة سوق العمل بشكل تفاعلى بين الشركات والكلية والخريجين، كجزء من بروتوكول تعاون، موضحة أن مشروع التخرج فى البداية كان عبارة عن بحث ومع إطلاق مشروع التخرج يتم بشكل تفاعلى واستخدام كل المهارات الاكاديمية التي اكتسبها الطلاب خلال التخصص، مشيرة إلى أن الطلاب يقدمون عرفا بالتعاون مع الشركات المالية والعاملة فى الأوراق المالية.