شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى .

وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن ليلة النصف من شعبان المباركة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس القادم 17 مارس، وتستمر حتى فجر الجمعة الموافق 15 شعبان و18 مارس من العام 2022.

وقالت الإفتاء، عبر حسابها على تويتر: "ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة القادمة، ستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17 - 3 - 2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 – 3 – 2022 ميلادية.

وسبق وقد ورد سؤال لدار الإفتاء نصه... ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟، وجاء رد الدار كالآتى:

ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا في فضل هذه الليلة.