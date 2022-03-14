"صراخ في نص الليل".. ماذا حدث لطالبة الصيدلة في شوارع عين شمس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

"ورحمه أبويا ما لمستها يا باشا".. جمل وتبريرات قالها شاب عشريني العمر، حينما عُرض أمام جهات التحقيق لاتهامه بالتحرش بفتاة بعدما أمسكه أحد الأشخاص فور سماعه صراخ فتاة تستغيث من شاب يقود دراجة بخارية "موتوسيكل" أمسك مناطق حساسة بجسدها أثناء سيرها في إحدى شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة أواخر الشهر الماضي.

منتصف ليلة السادس والعشرين من فبراير الماضي، تعرضت "مونيكا عاطف"، 24 عامًا -طالبة في عامها الخامس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس- للتحرش الجسدي من قبل شاب يستقل دراجة نارية، عقب عودتها من عملها كمندوبة بإحدى شركات الأدوية: "كنت مروحة لبيتي .. وجه واحد من ورايا ومسكني من جسمي!".. تقولها مونيكا في تصريحات تليفونية لمصراوي.

حاولت الفتاة الاتصال بوالدتها -التي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن الواقعة- عدة مرات لكن هاتفتها لم يجيب: "ملقتش غير بنات من الشارع واقفين معايا .. والرجالة بيقولوا ليا ما خلاص أنتي أخدتي حقك".

لم تتردد الفتاة وأخرجت هاتفها والتقطت للشاب بعض الصور، بعدما طلبت من صاحب محل بالشارع تفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة:" الفيديو جاب الشاب وهو يلمسني في جسمي وأنا ماشية في الشارع" تقولها الضحية.

في محاولة من بعض الأهالي للتكتيم على ما جرى، حاول البعض تهريب الشاب بحجة أن الفتاة لقنته درسًا قاسيا أمام الجميع، إلا أن هذا لم يكن مرضيًا لـ "مونيكا"، بينما أصرت على إبلاغ الشرطة عما حدث لها: "مرضيتش اسيبه يمشي غير لما أعمله محضر.. الناس فكراني بتبلى عليه ولما قلت أمسكوا حرامي بس هو تحرش بيا فعلا والكاميرا كانت دليل كافي".

ضجة كبيرة أحدثتها واقعة التحرش بالفتاة "مونيكا"، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داخل شارع رئيسي بحي عين شمس القاهرة، حينما نشرت الفتاة (فيديوهات وصور)، توضح أنها تعرضت للتحرش الجسدي من قبل شاب يستقل دراجة نارية "موتسيكل".

وفي استجابة سريعة للطالبة فور إبلاغها عن الشاب أمكنت قوة ضبطه، وعُرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بينما تواصل أهالي الشاب مع الفتاة للتنازل عن القضية إلا أنها رفضت ذلك: "أنا مش هسيب حقي ولازم يتحاسب على اللي عمله معايا".. تقولها الفتاة لمصراوي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس بالقاهرة، تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في تهمه التحرش بفتاة أثناء سيرها في إحدى شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة في وقت متأخر من الليل.