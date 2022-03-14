ترسيخ لمعاني الإسلام السمحة.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بليلة النصف من شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

وأكد وزير الأوقاف، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال استخلاص الدروس والعبر من جهة وبيان ما ينبغي القيام به في ظل هذه المناسبات العظيمة من جهة أخرى.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام يمن وخير وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي للوزارة بمناسبة ليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب.

وأشارت إلى أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، هو "التكاتف الوطني في التعامل مع الأزمات"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.