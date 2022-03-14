14 خطوة للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء.. احذر الفواتير غير الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ما بين الحين والحين الآخر تظهر بعض الشكاوى الخاصة بوجود أخطاء في بعض فواتير الكهرباء، ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للتأكيد على مراجعة كافة فواتير الاستهلاك أكثر من 5 مرات للتأكد من إصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية مراحل مراجعة الفاتورة قبيل وبعد إصدارها للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل السداد، باعتباره حق من حقوق المستهلك كالآتي:

أولًا: الإجراءات التي تتخذها الشركات قبل إصدار الفواتير:

1- التفريغ للوحدات على برنامج القراءات.

2- استخراج تقارير متعددة منها الاستهلاكات الشاذة والأكواد الخطأ وتغيير العدادات، وكل ما يتم تسجيله على الوحدة يجري استخراج تقارير بها بعد التفريغ.

3- يجري مراجعة ما تم من إجراءات بمعرفة موظفين غرفة تحديث القراءات وتصحيح الأخطاء.

4- بعد الانتهاء من كشف جميع المشتركين داخل الإدارة، يتم طباعة تقارير تسمى "تقارير الإصدار" ويتم مراجعتها.

5- يُجرى إرسال ملف البيانات لمركز الإصدار لطباعة الفواتير، وقبل الطباعة في مركز الإصدار يتم طباعة تقرير بالاستهلاكات الشاذة أو غير النمطية ويجري مراجعتها وبعدها تأتي مرحلة الطباعة.

6- فور الانتهاء من الطباعة يتم تسليم الإيصالات للفرع والذي يقوم بدوره بتسليمها للتحصيل، الذي يبدأ بعملية التحصيل من المشتركين بدءًا من يوم واحد في الشهر.

7- في حالة تقدم أي مشترك بشكوى عن طريق "الواتس آب" أو مركز الشكاوى أو 121، يجري بحثها فورًا وإجراء المعاينة اللازمة للتأكد من القراءة والأحمال والتعديل في حالة وجود خطأ، والرد على المشترك بحد أقصى 48 ساعة.

ثانيًا: الإجراءات التي يتبعها المواطن بعد استلامه فاتورة استهلاك الكهرباء كالتالي:

1- مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجود منتصف الفاتورة في الجزء الأيمن.

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

7- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك.