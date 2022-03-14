شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحديد التخصصات المطلوبة بمسابقة الـ 30 ألف معلم، مشيرة إلى أن الأولوية لمعلمى الصفوف الأولى وصفوف النظام الجديد للتعليم لأنها تعانى من عجز كبير، مضيفة أنه يتم التواصل مع جهاز التنظيم والإدارة مشددة على أنه سيتم إعلان تفاصيل المسابقة والتخصصات المطلوبة قريباً.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن بعض التفاصيل فى النقاط التالية

جار إعداد الامتحان التى يخوضها المتقدمون قبل إعلان نتائج القبول فى المسابقة.

ـ الهدف من المسابقة تقليل أعداد العجز الموجودة فى المدارس بكافة التخصصات.

ـ خلال 5 سنوات سيكون هناك تعيين لـ150 ألف معلم لسد العجز في المراحل الدراسية المختلفة.

ـ الأولوية فى الدفعة الأولى من التعيينات والتى تشمل 30 ألف ستكون للعمل فى الصفوف الأولى الأولى بنظام التعليم الجديد.

ـ تم صياغة إجراءات وتفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 لضمان الشفافية والوضوح دون محسوبية أو وساطة.

ـ الأولوية فى الاختيار لمن تنطق عليهم الشروط وتشمل "نوع التخصص والتقدير العام ودرجة الامتحان والسن".

ـ توزيع المعلمين على المحافظات سيكون وفق احتياجات كل محافظة ونسب العجز فيها.

ـ ربط التقدم فى المسابقة بمحل السكن الموجود فى بطاقة الرقم القومى للمتقدم والتسكين سيكون على المدرسة، بحيث يتم العمل بشكل مستمر فى المدرسة التى يتم التعين عليها دون نقل أو ندب.

ـ بداية العمل سيكون بتعاقد ثم يعقبه تعيين بعد مرور المعلم بالمراحل التى يتطلبها التعيين من حصوله على شهادة الصلاحية والتدريبات المطلوبة.

ـ الجميع له حق التقدم طالما توافرت فيهم الشروط المطلوبة سواء من سبق التعاقد معهم وهم الـ"36 ألف معلم أو غيرهم.

ـ جميع مراحل مسابقة 30 ألف معلم ستكون إلكترونية والاختيار إلكترونى دون تدخل عنصر .