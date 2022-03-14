شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحويلات المرورية بسبب توسعة طريق الإسكندرية - مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية وعينت خدمات مرورية لمراقبة حركة السيارات أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى والإسكندرية/ مطروح وتنفيذ عدد 9 كبارى دورانات فى المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154، والتى تستغرق شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبرى المؤدى إلى الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يساراً من أسفل كوبرى ك 127 اتجاه مطروح ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى اتجاه مطروح.

- الاتجاه القادم من مطروح إتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلى بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى بمناطق الكيلو 132,0 .. ثم سلوك الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" من مناطق الكيلو 127 واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 "أمام مارينا 1" ثم استكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلى إتجاه الإسكندرية .

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.