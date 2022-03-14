القومى لرعاية أسر الشهداء يناقش إقرار اللائحة الطبية ويعقد مؤتمرا صحفيا اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لمجلس إدارة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

من المقرر عقد المؤتمر الصحفى عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي تترأسه وزيرة التضامن الاجتماعى، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، وعلى رأسها إقرار اللائحة الطبية للمجلس القومي والتصديق على ضم عدد من الأسر للحصول على خدمات المجلس.