شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان صحة الحيوان اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من الدرن والبروسيلا والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
1- تم اعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.
2- يأتي استكمالاً لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور خلال عام 2020.
3- يدعم الدور الحيوى الذي تقوم به منشآت صناعة منتجات الألبان بمصر، من خلال تشجيع مزارع الألبان للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية .
4- يدعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.
5- يساهم في دعم الصادرات المصرية من منتجات الألبان.
6- يساهم فى تقديم منتجات ذات جودة عالية مدعومة بشهادة دولية بخلوها من أهم الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك المحلى.