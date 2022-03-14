شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان صحة الحيوان اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من الدرن والبروسيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز غير مسبوق على المستوى الدولى أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” عبر موقعها الإلكترونى الرسمي، عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- تم اعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

2- يأتي استكمالاً لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور خلال عام 2020.

3- يدعم الدور الحيوى الذي تقوم به منشآت صناعة منتجات الألبان بمصر، من خلال تشجيع مزارع الألبان للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية .

4- يدعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.

5- يساهم في دعم الصادرات المصرية من منتجات الألبان.

6- يساهم فى تقديم منتجات ذات جودة عالية مدعومة بشهادة دولية بخلوها من أهم الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك المحلى.