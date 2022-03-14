شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى: ـ تبدأ الامتحانات الأحد 8 مايو 2022. ـ تستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل. ـ يؤدى الطلاب الأحد 8 مايو امتحان العربى والدين. ـ 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية. ـ الثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict. ـ الأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية. ـ الخميس 12 مايو فى الرياضيات. ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال. ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع منهج الترم الثانى.