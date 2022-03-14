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تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى:

 

 

ـ تبدأ الامتحانات الأحد 8 مايو 2022.

 

ـ تستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.

 

ـ يؤدى الطلاب الأحد 8 مايو امتحان العربى والدين.

 

ـ  9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية.

 

ـ الثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict.

 

ـ الأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية.

 

ـ الخميس 12 مايو فى الرياضيات.

 

ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال.

 

ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع منهج الترم الثانى.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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