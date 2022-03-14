شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد امتحانات نهاية العام لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى:
ـ تبدأ الامتحانات الأحد 8 مايو 2022.
ـ تستمر حتى الخميس 12 مايو المقبل.
ـ يؤدى الطلاب الأحد 8 مايو امتحان العربى والدين.
ـ 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية.
ـ الثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict.
ـ الأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية.
ـ الخميس 12 مايو فى الرياضيات.
ـ عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال.
ـ تقتصر الأسئلة على خطة توزيع منهج الترم الثانى.