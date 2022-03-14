تعرف على الخطة الدعويَّة لوعاظ الأزهر وواعظاته على مدار شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة الدعويَّة لوعاظ الأزهر وواعظاته على مدار شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
* عقد دروس ولقاءات ميدانية إلى جانب إطلاق نحو (20) برامجًا دعويًا إلكترونيًا
* إطلاق برنامج دعوى بعنوان: «التعريف بنبي الإنسانية»؛ يشرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير.
* شرح كتاب (الأربعون النووية) للإمام النووي - في ثلاثين حلقة أخرى.
* برامج بعناوين: «فتاوى، وبداية، وفرصة، وخواطر دعوية، وحكايات الصالحين، وعلاقة جديدة»، و«نحو فهم سليم».
* سلسلتي: «هذا إسلامنا، وهذا نبينا» باللغة الإنجليزية، اللتين تستهدفا التعريف بالإسلام وعظمته.
* مجموعة من البرامج المتخصصة في شئون المرأة لواعظات الأزهر، برنامج: " الدين والمرأة"، "واعظات مع فتيات"، المقرأة القرآنية التدبرية، التأهيل الرمضاني، موقف وحكاية.
* مسابقة أسبوعية، "ذرية طيبة" للأطفال من 6 حتى 12 عاما، الفريق الإيماني، الفريق التربوي، فريق النشاط.