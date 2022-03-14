شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخطة الدعويَّة لوعاظ الأزهر وواعظاته على مدار شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أبرز الأنشطة الدعوية التي يقدِّمها المجمع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو الآتى:

* عقد دروس ولقاءات ميدانية إلى جانب إطلاق نحو (20) برامجًا دعويًا إلكترونيًا

* إطلاق برنامج دعوى بعنوان: «التعريف بنبي الإنسانية»؛ يشرح فيه وعَّاظ الأزهر وواعظاته السيرة النبوية للإمام ابن كثير.

* شرح كتاب (الأربعون النووية) للإمام النووي - في ثلاثين حلقة أخرى.

* برامج بعناوين: «فتاوى، وبداية، وفرصة، وخواطر دعوية، وحكايات الصالحين، وعلاقة جديدة»، و«نحو فهم سليم».

* سلسلتي: «هذا إسلامنا، وهذا نبينا» باللغة الإنجليزية، اللتين تستهدفا التعريف بالإسلام وعظمته.

* مجموعة من البرامج المتخصصة في شئون المرأة لواعظات الأزهر، برنامج: " الدين والمرأة"، "واعظات مع فتيات"، المقرأة القرآنية التدبرية، التأهيل الرمضاني، موقف وحكاية.

* مسابقة أسبوعية، "ذرية طيبة" للأطفال من 6 حتى 12 عاما، الفريق الإيماني، الفريق التربوي، فريق النشاط.