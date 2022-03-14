شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الرياضى وعلاج وتجميل الجلد.. تفاصيل الدبلومات الجديدة بطب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على استحداث دبلومات معنية بكلية طب قصر وذلك بهدف مواكبة التطور فى سوق العمل المحلى والدولى، فيما يلى يرصد الخليج 365 أسماء الدبلومات المهنية المستحدثة بالكلية:

1 - استخدامات الموجات الصوتية في فحص الجهاز العصبي.

2 - واستخدامات الليزر في علاج وتجميل الجلد، والتبرع بالأعضاء وزراعتها.

3 - استخدام الموجات فوق الصوتية في فحص الأم والجنين، وباثولوجيا الجلد، وجراحة الثدي، ومهارات الجلد التجميلية، ومهارات جراحة القدم والكاحل.

4 -الإعداد العملي لطبيب الطب الرياضي.

5 - وجراحة اليد.

6 - التكاثر البشري المساعد.

7 -جراحات السمنة.

8 - تصوير وتشخيص أشعة القلب والأوعية الدموية، ومسالك الأطفال.

9 -علاج أمراض وتشوهات عظام الأطفال.

10 -تشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية.

11 -التصوير التشخيصي والتقنيات التداخلية للثدي، والأطفال حديثي الولادة.