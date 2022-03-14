شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقصر أيام شهر رمضان المعظم هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى يتبقى على أول أيامه حوالى 28 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، بدء شهر رمضان يوم 2 أبريل المقبل، حيث تصل مدة الصوم فى أول يوم رمضان 2 أبريل لـ 14 ساعة و 19 دقيقة لتكون أقصر أيام الصيام خلال الشهر.

ووفقا للمواعيد المعلنة من هيئة المساحة، فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، وينتهي يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022.