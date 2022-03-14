شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الزراعة فى بنى سويف.. يبلغ إجمالى الزمام المزروع 315 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي فى 15 مارس من كل عام، تزامناً مع ذكرى قطع أهالي المحافظة خطوط السكك الحديديةلقطارات الإنجليز خلال ثورة 1919.

وفى التقرير التالى نرصد أهم المعلومات الزراعية فى المحافظة:

1- تعتبر بني سويف إحدي محافظات شمال الصعيد.

2- بنى سويف أثرية زراعية وتعتبر متحف تاريخي لكل عصور مصر، حيث كانت عاصمة مصر في عصري الأسرتين 9 ، 10 الفرعونيتين تشمل العديد من كنوز مصر.

3- تضم 7 مراكز إدارية “بني سويف، الواسطى، ناصر، إهناسيا، ببا، سمسطا، الفشن”.

4- يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بها 315 ألف فدان.

5- يتنوع انتاجها النباتي من المحاصيل الحقلية والتي تشمل: القمح – البرسيم – البنجر – الفول البلدي – البصل – الثوم – أعلافخضراء – حمص – حلبه – شعير – قصب السكر – الذرة – السمسم – الفول الصويا – الفول السوداني – الجراوة – عباد الشمس – البانكو.

6- أبرز محاصيل الخضر المنزرعة بها: الفلفل – الكوسة – الطماطم – الباذنجان – البازلاء – الجزر – السبانخ – البطاطس – الكرنب – الفاصوليا – الكرات – اللوبيا – البامية – البطاطا – الخيار – الكنتالوب – القلقاس – البطيخ، والفاكهة: الموالح – العنب – الموز – المانجو.

7- تزرع النباتات الطبية والعطرية مثل: البقدونس – العطر – النعناع – الينسون – الشيح – الكزبرة – الكراوية – الكرفس – الكاندويولا – الريحان – الزعتر – الشبت.

8- يوجد بها حوالى 184 مزرعة إنتاج حيواني، تضم 175 ألف رأس ماشية.

9- يبلغ إنتاج الألبان بها 235 مليون طن، كذلك بها 347 مزرعة دواجن بطاقة إستيعابيه 4,6 مليون طائر، ويبلغ الإنتاج 1,3 مليون طائر.

10- يوجد بها 9 مجازر دواجن بطاقة ذبيح 303 ألف طائر يومي، و 312 محل للأعلاف، و 22 مصنع أعلاف.

11- أشهر الأسماك بالمحافظة البلطي – البياض – القراميط – بساريا – شيلان – قشر البياض – الحنشان.

13- يضم لقطاع الزراعى بالمحافظة 265 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض، ومحطة بحوث سدس التي تضم 7 معاهد بحثية.