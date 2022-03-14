شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: "نمر بأيام سوداء وسوف نتخطاها وننتصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: "نحن نمر بأكبر محنة في تاريخنا المعاصر وسننتصر ونتخطى هذه الأيام السوداء".

وجدد زيلينسكي، مطالبه بفرض منطقة حظر طيران فى سماء أوكرانيا، محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال زيلينسكي في فيديو بثته وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن عبر 10 ممرات آمنة، مؤكدا: "سننتصر لأننا نستطيع كأوكرانيين أن ندافع عن بعضنا البعض".

وعن المشاورات بين أوكرانيا وروسيا، قال: هدف الحوار الأوكراني الروسي هو تنظيم لقاء بين رئيسي البلدين ويجب أن نصل إلى نتيجة

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تنفيذ عمليات عسكرية في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير 2022، مما جعل عدد من الدول فرض عقوبات على موسكو طالت قيادتها بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية.