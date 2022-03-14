شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب فاتورة الكهرباء ترتفع خلال أشهر الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية بطريقة خاطئة يتسبب فى إهدار المال والطاقة الكهربائية معا نتيجة سداد قيمة فاتورة استهلاك كهرباء مرتفعة وخاصة خلال أشهر الصيف، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، وهى كالأتى:

1-المكواة: ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً، ويفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية ويعتبر استخدام المكواه البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

2- فرن الكهرباء: يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

3-غلاية المياه: من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، ويفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

4-التكييف: ينصح بضبطه على درجة حرارة 24 و وضع مروحة هواء أمامة لتقليل استهلاك الكهرباء.