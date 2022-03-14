شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للفتيات حول الكشف عن سرطان الثدى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلى جميع الفتيات حول الفحص الداتى للكشف المبكر عن سرطان الثدى.

وقالت وزارة الصحة موجهة حديثها للفتيات، "لا تخجلى من عمل الفحص الذاتى للثدى، لأن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي يزيد من نسبة الشفاء".

وتابعت وزارة الصحة: اكشفى على سرطان الثدي في عيادات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وتلقي العلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

واستكملت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة: يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، ويمكنك معرفة مكان وحدتك عن طريق موقع مبادرة 100 مليون صحة .