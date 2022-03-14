شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: يجب حظر الطيران وإلا ستسقط صواريخ روسيا على دول الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض منطقة حظر طيران فى سماء أوكرانيا، محذرا من سقوط الصواريخ الروسية على أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال زيلينسكي في فيديو بثته وكالة الأنباء الأوكرانية، إنه تم إجلاء أكثر من 100 ألف مواطن عبر 10 ممرات آمنة، مؤكدا: "سننتصر لأننا نستطيع كأوكرانيين أن ندافع عن بعضنا البعض".

ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في الأراضي الأوكرانية، لليوم التاسع عشر على التوالي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تنفيذ عمليات عسكرية في أوكرانيا بتاريخ 24 فبراير 2022، مما جعل عدد من الدول فرض عقوبات على موسكو طالت قيادتها بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية.