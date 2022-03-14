شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: تعاملنا مع 2000 بلاغ ومركزين إغاثة على الحدود الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرى، إن توجيهات القيادة السياسية وخلية الأزمة المنعقدة في مجلس الوزراء بتضافر كافة الجهود خاصة أن الجمعية لها حماية دولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل:، أن الأزمة كانت مركبة مصريين في أوكرانيا وأوكران في مصر واستطعنا الوصول إلى المصريين عن طريق وسائل التواصل وتعاملنا مع 2000 بلاغ، والمرحلة الثانية كان إرسال الفريق الإغاثى الأول إلى رومانيا بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وكانت المهمة واضحة هو الوصول إلى الحدود المصرية الأوكرانية لمساعدة المصريين والأخوة العرب.

وتابع: الناس بتوصل على الحدود متعبة، وهذا المركز يوفر وسائل الاتصالات ويوفر أطباء والدعم النفسى والفريق نجح في المهمة والمركز الثانى بدأ عمله منذ يومين في بولندا وبدأ التواصل مع السفارة والنازحين، والمتطوعين فريق من الإغاثة الدولة وهم متدربين ومهمتهم اجتذاب المتطوعين واستطعنا اجتذاب متطوعين منذ أسبوع وهذا جزء من عمله.