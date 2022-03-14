شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا للدراسة بالجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الهجرة والتعليم العالى فى استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، اليوم الإثنين 14 مارس، بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال دراستهم بمصر.

وكانت وزيرة الهجرة أكدت أهمية الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022 ، وكذلك إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.

وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين في أوكرانيا الراغبين في التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

وبدوره، صرح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة لمساعدة أبنائنا الطلاب الدارسين بالجامعات الأوكرانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا ، وبما يحقق تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الشاغرة بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

كما أعلنت الجامعات الخاصة والأهلية على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن شاغرة.

وأوضح وزير التعليم العالي أنه جار الاستعداد حاليًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري و طب الأسنان والصيدلة والهندسة، وسوف يتم إعلان مواعيد الاختبارات تباعا في بيانات إعلامية.

أما الطلاب في غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن شاغرة في تخصصاتهم.

وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على النتائج التي انتهت إليها لجنة وزارة التعليم العالي المعنية بدراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، ودراسة كافة الجوانب التعليمية والقانونية المتعلقة بهذا الشأن.