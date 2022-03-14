شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: مصر بها مجتمع ضريبى ملتزم وانتهى عصر الورقى والإقرارات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مصر بها مجتمع ضريبى ملتزم في أغلب الأحيان ولدينا رجال أعمال متفهمين أهمية الضريبة، نافياً وجود مصطلح "تستيف الأوراق"، وتابع:"لدينا مجتمع ضريبى واعى وحريص على أداء واجباته الضريبة".

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره برنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد إقرارات ضريبة ورقية حالياً، وجميعها أصبح إلكترونية وهو ما سهل عملية عمل الإقرار على المواطن، بعد توجه الدولة للرقمنة والتحول الرقمى،وتابع:"لدينا أكثر من وسيلة تقدم الدعم الفني للمواطن تسهل عليه عمل الإقرار ..فى كل مأمورية لدينا فرق عمل تعمل على حل مشاكل المواطنين والرد على استفساراتهم".

وأشار "عبد السلام"، إلى أن هناك ندوات أون لاين على مدى الأسبوع للحوار مع المجتمع الضريبي والتعامل مع مشاكلهم ووضع حلول لها، بهدف رفع الوعى المجتمعى فيما يخص الضرائب وعلى الجميع الاستفادة من ذلك، وتابع:"المصلحة لديها حسابات عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعى بها متخصصين يردون على كافة الأسئلة الجمهور بالإضافة إلى وجود قناة عبر اليوتيوب توضح للمواطنين كيفية عمل الإقرار الضريبى"...كافة الإقرارات الضريبية أصبحت إلكترونية وانتهى عصر الورقى".

وأشار "عبد السلام"، إلى أن الأصل في الضريبة أنها مرتبطة بصافى الربح ولكن لدينا الآن معاملة ضريبة بديلة للمعاملة القديمة ينص عليها القانون 152 لسنة 2020 ، تعتمد على حجم أعمال الممول سنوياً وبناء عليها يتم تثبت قيمة الضريبة التي سيدفعها الممول لمدة 5 سنوات ، وتابع:"والتي سيتم تحديد حجم أعمل الممول.. أقل من مليون جنيه ستكون قطعية ومن مليون فما فوق بنسبة ..إذا كان حجم إيرادات الممول من 500 ألف مليون جنيه ستكون ضريبته 5 آلاف جنيه ثابتة لمدة 5 سنوات".